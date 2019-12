Lotto Soudal versterkt zich nog met twee neoprofs

Beloftenrenners Florian Vermeersch en Viktor Verschaeve hebben een contract ondertekend bij Lotto Soudal. Dat maakte het Belgische WorldTour-team zondag bekend. Vermeersch maakt de overstap op 1 juli 2020. Viktor Verschaeve doet dat op 1 januari 2021. Beide renners tekenden een overeenkomst tot einde 2022.

“Voor mij is dit perfect”, vertelt Belgisch beloftenkampioen Florian Vermeersch (20). “Ik kan de eerste maanden van het seizoen nog rijden in mijn driekleur en niet overhaast de overstap maken. Dit kan mijn ontwikkeling als renner alleen maar ten goede komen. Op dit ogenblik ben ik op trainingskamp in Mallorca, samen met kampioenen als Philippe Gilbert, Caleb Ewan, John Degenkolb en Tim Wellens. Ik kende ze enkel van tv. Nu fietsen we samen en ze leren me zo veel. Het was mijn kinderdroom om profrenner te worden. Het is nu zo ver.”

“Florian is een echt talent. Hij is sterk en heeft een groot potentieel”, reageert General Manager John Lelangue. “Vergeet niet dat 2019 pas zijn eerste echt seizoen op de weg was. Voordien was hij een veldrijder (en nationaal kampioen in de jeugdcategorieën, red.). Afgelopen seizoen is het duidelijk geworden tot wat cyclocrossers in staat zijn. Florian heeft ons niet enkel overtuigd met zijn nationale titel op de weg, maar deed dat eveneens in veel andere wedstrijden, zoals de Tour de Moselle waar hij drie van de vier ritten won en de eindzege pakte. We gaan Florian rustig laten groeien bij ons. Hij kan starten in de Baloise Belgium Tour. Daarna zetten we hem in in andere kleinere rittenkoersen. Onze jonge talenten, opgeleid door Kurt Van de Wouwer, krijgen alle kansen om rustig door te groeien.”

Viktor Verschaeve (21) van zijn kant eindigde het afgelopen seizoen tweede in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften en finishte in de top tien in de Ronde van Italië en de Ronde de l’Isard.

Viktor Verschaeve won dit jaar de GP Rik Van Looy. Foto: smb

“Met mijn 60 kg ben ik inderdaad een klimmer, eerder het type puncher-klimmer”, verduidelijkt Viktor Verschaeve. “Nu al tekenen bij Lotto Soudal laat me toe een jaar te presteren zonder druk. Ik hoef niet meer zonodig ergens een profcontract los te weken. Ik zal daarentegen wel overal starten met heel veel ambitie, zowel in de wedstrijden voor het Lotto Soudal beloftenteam als voor de nationale ploeg. Met des te meer ambitie kan ik me nu focussen op resultaat. Hier in Mallorca kan ik al proeven van het grote werk. Ik sta hier elke dag versteld van het professionalisme: voeding, fietsen, specifieke trainingen, alles is hier enkele niveaus hoger. Ik popel om erin te vliegen.” (belga)