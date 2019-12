N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt dat de Vlaamse regering niet op het spel staat als Open VLD federaal in een paars-groene regering stapt. ‘Evident zal het wel niet zijn’, zei hij in de Zevende Dag.

‘Je zal maar geconfronteerd worden met partijen die in een paars-groene federale regering zitten, en in deze Vlaamse regering’, zei De Wever. ‘De inhoud zou volledig haaks op elkaar staan. Hoe kan je als Vlaamse partij in de ene context functioneren en aan de overkant van de straat het compleet tegenovergestelde doen, samen met de PS? Wat voor zin heeft het dat we in Vlaanderen besparen, terwijl de miljarden via de federale achterdeur naar buiten vliegen, op een onzinnige manier?’

Kortom: evident zou een paars-groene federale regering niet zijn, zei De Wever. Maar voor de Vlaamse regering zou ze, wat hem betreft, geen gevolgen hebben. Daarover werden bij de opstelling van die Vlaamse regering afspraken gemaakt, zei De Wever. ‘Ik heb tegen Open VLD en CD&V gezegd dat als we federaal zouden onderhandelen, ik hen nooit zou laten vallen, dat ik hen geen mes in de rug zou steken.’

Toen PS in het begin van de federale formatie opperde om Open VLD te laten vallen, zou De Wever zich daartegen verzet hebben. Hij zou alleen in zo’n regering stappen samen met de twee Vlaamse coalitiepartners. ‘Samen uit, samen thuis.’

Van de andere kant kwam die garantie niet, zei De Wever. Maar wat hem betreft, ‘staat de Vlaamse regering niet op het spel’.

Arrogantie

Intussen blijft De Wever solliciteren naar een post als (in)formateur. Volgens hem is ‘nooit ernstig geprobeerd om werk te maken van een paars-gele regering’, zei hij. ‘De PS heeft zich nooit gebonden verklaard aan het werk van Didier Reynders en Johan Vande Lanotte (de eerste informateurs, red.). Toen Paul Magnette (de voorzitter van de PS, red.) aan zet kwam, heeft hij die deur dichtgegooid en gezegd: we gaan naar paars-groen.’

De Wever betreurt ‘de arrogantie van Ecolo en PS, die tegen de 1,8 miljoen Vlaamse kiezers van N-VA en Vlaams Belang zeggen: et alors, weg ermee. Ik denk niet dat de Vlaming voor een omslag naar links heeft gekozen’.