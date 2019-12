Nouvelle vague-icoon Anna Karina overleden

Actrice Anna Karina is zaterdag op 79-jarige leeftijd overleden. De Française van Deense komaf verloor de strijd tegen kanker.

De actrice gold als een icoon van de ‘nouvelle vague’, de nieuwe Franse filmstijl van eind de jaren vijftig. Ze is vooral bekend voor de films die ze met regisseur Jean-Luc Godard heeft gemaakt, waaronder Une femme est une femme en Pierrot le fou.

In de jaren zestig was ze met Godard getrouwd. Ze speelde rollen in zeven van zijn films.

De actrice werd in 1940 geboren in het Deense Solbjerg als Hanne Karen Bayer. Nog voor ze 18 was trok ze naar Frankrijk om een modellencarrière na te streven. Ze kreeg er van ontwerpster Coco Chanel de naam ‘Anna Karina’ toebedeeld, de naam die ze nadien bleef hanteren.

Anna Karina had ook een zangcarrière. Zo zong ze aan de zijde van Serge Gainsbourg, van wie ze het nummer ‘Sous le soleil exactement’ coverde. Ze blikte het nummer in voor de muzikale tv-comedie ‘Anna’ (1967), waarin ze zelf de hoofdrol speelde.

In 2018 stond ze nog op de affiche van het filmfestival van Cannes, samen Jean-Paul Belmondo.

De actrice overleed zaterdag in een ziekenhuis in Parijs. Haar man, de Amerikaanse regisseur Dennis Berry, stond aan haar zijde.