Slecht nieuws voor Antwerp: Faris Haroun enkele weken aan de kant met armbreuk

Waar Laszlo Bölöni na de winst tegen Eupen (1-0) al voor vreesde, is ook werkelijkheid geworden. Faris Haroun (34) liep tegen de Oostkantonners een breuk in de onderarm op.

Het voorval deed zich voor rond de zeventigste minuut. Bölöni wilde zijn aanvoerder naar de kant halen, maar die weigerde op zijn beurt zijn ploeg in de steek te laten. Hoelang de middenvelder aan de kant staat, is nog niet duidelijk. De Great Old trekt woensdag voor de beker naar Standard. Vervolgens sluit het 2019 af met competitieduels uit bij STVV (22/12) en thuis tegen Anderlecht (27/12).