WB slalom: Armand Marchant bevestigt met 21ste tijd in eerste manche slalom Val d’Isère

Armand Marchant heeft zijn 28ste plaats van de WB-opener in het Finse Levi voorlopig bevestigd. De 22-jarige Luikenaar gleed in Val d’Isère in de eerste manche met de 21ste tijd naar beneden en mag deze namiddag in de tweede manche op zoek naar WB-punten.

Enkel de dertig snelste skiërs uit de eerste reeks mogen in de tweede manche meestrijden voor de eindzege. Met een 21ste tijd plaatste Marchant zich ruimschoots op de befaamde Bellevarde-piste. De slalom werd gisteren nog uitgesteld wegens zware wind en sneeuwval maar vandaag mochten de skiërs dan toch naar het starthokje. De voor vandaag geplande reuzenslalom - met Sam Maes - werd bijgevolg uitgesteld en verplaatst naar een andere locatie.

Marchant, gisteren jarig, kreeg het startnummer 38 toegewezen en zag hoe de Franse routinier Alexis Pinturault met 52”85 al meteen een richttijd neerzette. Een richttijd waar heel wat favorieten zich de tanden op stuk beten. Meer zelfs, heel wat topskiërs konden niet met de omstandigheden onderweg en haalden de finish niet. Onze landgenoot hield wel het hoofd koel en bereikte knap als twintigste de finish met 2”30 achterstand op Pinturault. Na hem skiede enkel nog de Amerikaan Luke Winters - tweede tijd met startnummer veertig - sneller zodat Marchant uiteindelijk de eerste reeks afsloot op een onverhoopte 21ste plaats. Deze goede uitgangspositie is echter geen garantie op succes en WB-punten. Enkel wie in de tweede manche de finish haalt, maakt aanspraak op punten. Marchant zal in de tweede manche de balans moeten vinden tussen risico’s nemen en toch de nodige veiligheid instellen.