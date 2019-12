21-jarige onder invloed van drank en drugs rijdt tiener dood: ‘Ik wist dat ik “iets” geraakt had’

Op een boogscheut van zijn huis in Vorselaar is Ian Goormans (16) vrijdagnacht van zijn fiets gereden. Dat zijn aanrijder op de vlucht sloeg en pas ’s namiddags geïdentificeerd en verhoord kon worden had meerdere redenen: de jonge chauffeur (21) bleek onder invloed van drank en drugs en mocht in het weekend helemaal niet achter het stuur kruipen. ‘Ik wist dat ik “iets” geraakt had’, verklaart hij.

‘Onze prachtige zoon is vannacht overleden. Hij is voor altijd een ster aan de hemel, en voor altijd in ons hart’, schreef Ians mama Sue Verhoeven op Facebook. Een emotioneel afscheid van ...