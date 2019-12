Finse minister zegt sorry voor Instagram-poll over IS-vrouwen

De Finse minister van Financiën kreeg kritiek nadat ze een poll over IS-vrouwen op Instagram had gezet.

De nieuwe minister Katri Kulmuni (32) vroeg haar volgers op Instagram of kinderen met of zonder hun moeders die aan terreurgroep IS gelinkt zijn, moeten gerepatrieerd worden uit Syrië.

De partij van Kulmuni ziet de moeder liever niet terugkeren naar Finland.

‘Serieus, Finland? Dit is verschrikkelijk’, tweette Andrew Stroehlein van Human Rights Watch. ‘Een staat zou de rechten van zijn burgers altijd moeten verdedigen, en beslissingen over leven en dood niet een publiek referendum op sociale media onderwerpen. Wat is het volgende, publieke ophangingen gebaseerd op hoe luid het applaus is?’

Kulmuni wou het standpunt van haar partij over de kwestie verduidelijken. ‘Mijn doel om een discussie op sociale media te hebben over een ingewikkeld onderwerp is mislukt. Ik bied mijn excuses aan.’

Ze heeft de post intussen verwijderd.

Woensdag liet de nieuwe Finse premier Sanna Marin (34) nog verstaan dat ze ging opletten met wat ze op sociale media zou posten.

Zo’n tien vrouwen en dertig kinderen in het vluchtelingenkamp Al-Hol in Syrië zijn Fins.

De Finse minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto zegt dat kinderen niet zonder hun moeders kunnen gerepatrieerd worden omdat de Koerden die de vluchtelingenkampen controleren hen niet willen scheiden.