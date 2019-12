Landgenoot Mattias Vosté bevestigt niet op WB snelschaatsen in Nagano, Belgische dames stellen EK-ticket veilig

In het Japanse Nagano werd vanochtend op de WB snelschaatsen de 1000 meter voor mannen afgewerkt. Onze landgenoot Mattias Vosté, vorig weekend nog vierde op deze afstand tijdens een WB-manche in Kazachstan, kon op de olympische piste van Nagano niet bevestigen. Hij werd zestiende in een matige 1’10”62. Het Belgische drietal Tas, Vanhoutte en Vos stelde het EK-ticket wel veilig.

Vosté was na zijn vierde plaats in Noersultan (Kazachstan) en een tijd onder 1’09” met heel wat vertrouwen naar Japan afgereisd. Zijn vijfde plaats in de WB-tussenstand zorgde ervoor dat hij pas in de laatste rit op het ijs moest komen.

Stress? Vermoeidheid van het reizen? Feit is dat Vosté een naar zijn doen matige wedstrijd afwerkte. Onze landgenoot startte niet al te snel en zag de achterstand op de snelste tijden oplopen. Zijn Chinese tegenstander Zhongyan Ning was al beduidend sneller dan Vosté die uiteindelijk afklokte op de zestiende plaats.

De zege was voor de Rus Pavel Kulizhnikov die met 1’08”54” een nieuw baanrecord schaatste. Hij haalde het voor de Nederlanders Verbij (1’08”676) en Otterspeer (1’08”95)

Teamachtervolging

Later op de dag kwamen ook de Belgische dames op het ijs. In Nagano eindigden Sandrine Tas, Stien Vanhoutte en Anke Vos op afstand als achtste en laatste in de ploegenachtervolging bij hun debuut op het wereldpodium.

Japan won de wereldbekerwedstrijd ploegachtervolging, voor Canada en Rusland. Het Belgische trio bleef tegen wereld- en olympisch kampioen Japan bij elkaar en op de been en dat bracht zekerheid over het startbewijs voor de Europese kampioenschappen in Heerenveen. De volgende afspraak is op zondag 12 januari 2020 om 14u15 in een vol Thialfstadion.

De krachtmeting in de M-Wave was de generale repetitie voor het Europese toernooi. Zes landen konden zich voor “Heerenveen” plaatsen, maar slechts vier landen van het Europese continent waren present. Landen als Duitsland, Noorwegen en Italië lieten het afweten.

Ondanks hun minimale ervaring op het ijs kregen de drie onder leiding van bondscoach Ferre Spruyt van het BOIC en Sport Vlaanderen de gelegenheid zich professioneel voor te bereiden op het project dat tot een startplaats op de Spelen in Peking moet leiden. De inline skaters - in deze tak van sport hebben ze een internationale reputatie - hebben nog 26 maanden.

Door blessures van Tas en Vos dreigde het drietal achterop te raken. Tas stond zes weken niet op het ijs. Gevreesd werd dat het project niet op professionele wijze kon worden voortgezet. Pas in de laatste wereldbekermanche van 2019, zondag in Nagano, konden de drie blessurevrij het ijs op.

De Belgische vrouwen waren zoals verwacht geen partij voor het gestroomlijnde Japan, dat 2:56.37 noteerde. Ze werden ingehaald, wat vrij ongebruikelijk is bij de teampursuit. Met 3:18.17 bleven de rijdsters vier seconden boven hun tijd bij een trainingsrit in oktober (3:14.23). Ook het als voorlaatste eindigende China was nog tien tellen sneller dan Tas, Vanhoutte en Vos.