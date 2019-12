Nieuwe Xbox-console krijgt ongewoon design

Maakt de gamingindustrie zich op voor een nieuwe consoleoorlog in het najaar van 2020? De kans zit er dik in.

Sony kondigde enkele weken geleden al de komst aan van de Playstation 5. Concurrent Microsoft stelde tijdens The Game Awards in Los Angeles zijn nieuwste console voor: de Xbox Series X. Die zal eind 2020 in de rekken ­liggen.

Opvallend is dat de nieuwe spelconsole er helemaal anders uitziet dan zijn voorgangers. Geen typische platte doos meer, maar een torenmodel. Al blijft het mogelijk om het toestel op de zijkant te leggen.

De Xbox Series X krijgt een nieuwe draadloze controller die ook gebruikt kan worden met de Xbox One of pc’s met Windows 10. Omgekeerd zou de controller van de Xbox One ook werken met de nieuwe spelconsole.

De nieuwe controller heeft een share-knop waarmee gebruikers met één klik screenshots of filmpjes kunnen ­maken van hun gameavonturen. Microsoft maakt zich sterk dat de Xbox Series X ‘backwards compatible’ zal zijn: je kunt er dus ook al je oude Xbox-games mee af­spelen.