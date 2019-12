Een 42-jarige man werd woensdag dood aangetroffen in zijn appartement in de Grauwwerkersstraat in Brugge. Zijn huisbaas sloeg alarm nadat hij al even niks meer van hem had gehoord. De man was al enkele weken overleden.

Ongeveer een maand. Zo lang lag een 42-jarige man dood in zijn appartement in de Grauwwerkersstraat in het centrum van Brugge. De politie trof zijn lichaam woensdagmiddag in verregaande staat van ontbinding ...