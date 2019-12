Beerschot blijft op kop in tweede periode van 1B na zege tegen Westerlo

Beerschot had zaterdag aan één doelpunt genoeg om Westerlo opzij te zetten op de vijfde speeldag van de tweede periode in 1B. De Antwerpenaren doen met de 0-1 overwinning een goede zaak in het klassement en komen alleen op kop met 11 punten, drie meer dan Roeselare en vier meer dan Union, dat zondag Lokeren ontvangt.

De ploegen kregen allebei wat kansen om op voorsprong te komen in de eerste helft. Uiteindelijk was het Dylan Saint-Louis (59.) die de netten kon doen trillen voor Beerschot. Westerlo kwam met een geplaatst schot van Christian Brüls nog dichtbij de gelijkmaker in de 81e minuut. De Kemphanen staan op de voorlaatste plaats in het klassement met 4 punten. Rode lantaarn Lokeren kan zondag op gelijke hoogte komen.

