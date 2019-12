Zulte Waregem veegt de vloer aan met zwak STVV

Een sterk gehavend Sint-Truiden kwam naar Zulte-Waregem om de uitschakeling in de beker recht te zetten. Essevee toonde echter al snel waarom het een serieuze kanshebber op de top zes is, met Omar Govea als uitblinker. De Mexicaanse spelmaker scoorde met twee sublieme afstandsschoten in de klinkende 5-1 thuisoverwinning.

Geen Boli op het wedstrijdblad bij STVV. De spits, die openlijk met Club Brugge en Anderlecht flirt, heeft te veel last van een hamstringblessure. Bij Zulte-Waregem staat Berahino voor het eerst sinds eind oktober nog eens aan de aftrap. Al na 6 minuten toont hij dat hij geen last meer ondervindt van het scheurtje in de mediale band. Marcq met het steekballetje, Berahino met de prima borstcontrole en dito afwerking: 1-0 voor de thuisploeg, de vijfde goal voor de Brit.

Het vertrouwen bij de thuisploeg is vanaf het eerste fluitsignaal groot. Mensah illustreert dit met een proper bruggetje voor de eigen 16. Kan ik ook, moet Larin gedacht hebben: met een listig hakje door de benen zet hij De fauw op weg, maar zijn voorzet strandt in niemandsland. Wie zei ook alweer dat AA Gent de hakjesploeg in de Jupiler Pro League was? Ondertussen belandt een lage schuiver van Govea op de paal: het is snel duidelijk dat de Kanaries een lastige avond tegemoet gaan.

Na een kwartier steekt STVV voor het eerst de neus aan het venster. Sankhon zet Mensah in de wind, maar Marcq is net op tijd terug om Botaka het scoren te beletten. Op het halfuur is het wel raak voor de Limburgers. Pletinckx laat zich al te makkelijk in de luren leggen door De Bruyn, die de bal naast Bossut in doel schuift. Een opkikker voor STVV, dat samen met de thuisploeg een leuke eerste helft op de mat legt. Die eerste helft krijgt vlak voor rust een verdiend orgelpunt. Govea krult een vrije trap prinsheerlijk in de winkelhaak. Zulte-Waregem gaat zo met een terechte voorsprong de rust in.

Opnieuw Govea

De jongens van Francky Dury drukken direct door na de koffie. Berahino toont zich het gretigst tussen enkele STVV-verdedigers en tikt de bal naar Govea. De Mexicaan doet zijn kunstje van voor de pauze doodleuk nog eens over: een precieze knal in de bovenhoek laat Schmidt opnieuw kansloos.

Na 54 minuten is de wedstrijd helemaal gespeeld. Sousa stopt een sterke Larin foutief af in de zestien. Kapitein Davy De fauw neemt het geschenk graag aan. Hij heeft goed naar zijn ploegmaat Govea gekeken: de penalty in de winkelhaak trappen is een koud kunstje voor de 38-jarige verdediger: 4-1.

Zulte-Waregem heeft de match nu volledig in handen en zoekt rustig naar het vijfde doelpunt, maar de afwerking van Mensah en Berahino mist precisie. Ook Bürki, die voor de derde wedstrijd op rij de plek van Deschacht inneemt, kan zijn kopbal niet kadreren. De bezoekers komen slechts 1 keer aan de overkant in de tweede helft: Bossut heeft een prima voetreflex in huis op de poging van Sankhon. In de slotfase test de ingevallen Oberlin nog eens de vuisten van Schmidt en ook Govea gaat op zoek naar een hattrick. Het is uiteindelijk de ingevallen Sissako die met een droge overhoekse knal de eindstand op het bord zet: 5-1.

Door de thuisoverwinning blijft Zulte-Waregem in de top zes, met 3 punten meer dan KV Mechelen. Malinwa maakt morgen wel nog de moeilijke verplaatsing naar Club Brugge. Sint-Truiden blijft tiende met 22 punten. Na de goeie prestatie tegen Club Brugge kwam het elftal van Nicky Hayen niet echt uit de verf aan de Gaverbeek. Op die manier slikt STVV zijn 5e nederlaag in 6 wedstrijden.