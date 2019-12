Cercle Brugge doet zichzelf de das om en blijft alleen laatste

Charleroi heeft makkelijk afstand genomen van Cercle Brugge. De Carolo’s wonnen met 3-0 na doelpunten van Bruno, Gholizadeh en Fall. De Bruggelingen blijven alleen laatste met acht punten, terwijl de Carolo’s de rol in de top-zes niet lossen.

Een Blitzkrieg, anders kon je de start van Charleroi tegen Cercle Brugge niet omschrijven. De Cercle-defensie schreeuwde het eerste kwartier meermaals om hun moeder. Bruno en Henen kregen veel te veel ruimte, en na acht minuten was het al prijs: Gholizadeh was attent op een snelle inworp van Rezaei, speelde Dekuyper te makkelijk door de benen en Bruno had de bal maar binnen te duwen. Nog geen minuut later kon Rezaei bijna de 2-0 maken zonder hij het zelf besefte, en nog eens dertig seconden verder moest de debuterende Hassen een bal van Gholizadeh uit de hoek halen.

Henen in de basis

Voor Cercle was de opdracht op Charleroi nochtans simpel, althans voor aanvang. Net als de voorbije wedstrijden moest de vereniging eindelijk punten beginnen pakken om weg te raken van de laatste plaats. Door de blessure van Guillaume Hubert mocht Hassen Mouez dus debuteren in doel. De Tunesiër – hij speelde vijftien minuten op het WK in Rusland alvorens hij zijn schouder blesseerde – tekende pas in oktober als vrije speler een contract bij Cercle.

Charleroi wilde zijn reeks van 20 op 24 verder zetten tegen de hekkensluiter en coach Karim Belhocine koos daarbij voor een verrassing: David Henen mocht voor het eerst dit seizoen beginnen, Mamadou Fall verdween naar de bank.

Vroege wissel

Halfweg de eerste helft konden de bezoekers langzaam het evenwicht herstellen, maar tot echte kansen kwamen ze niet. Nog voor het half uur greep Storck al in en moest hij zijn eigen ongelijk toegeven: Dekuyper – die makkelijk opzij werd gezet bij de 1-0 – mocht de kleedkamers opzoeken. Met Foster bracht de Duitse coach een echte spits in en kon Stef Peeters alsnog centraal op het middenveld gaan spelen. De Limburger tekende ook voor het eerste schot tussen de palen van Cercle, in minuut 43.

Ook na rust kwamen die van Cercle niet wakker uit de kleedkamer. Na amper zes minuten mochten Gholizadeh en Morioka een een-tweetje opzetten, en de Iraniër twijfelde niet en liet Hassen kansloos. Nu lieten de bezoekers de kopjes wel niet hangen en reageerden ze via een afstandsschot van Peeters op de paal. Even later trof de middenvelder opnieuw het doelhout met een voorzet.

Beker

Charleroi liet Cercle – met het oog op de kwartfinale van de beker dinsdag in Waregem – de bal en probeerde er zelf nog af en toe uit te komen op de tegenaanval. Belhocine haalde Bruno, Rezaei en Henen naar de kant voor Fall, Nicholson en Hendrickx, de fans zongen zichzelf al Europa in: het was duidelijk, de beker is een doel voor de Carolo’s dit seizoen. De match zelf bleek nog een maat voor niets: Cercle probeerde wel, maar tot kansen kwamen ze niet meer. Charleroi beperkte zich tot het diepsturen van Fall en op het einde loonde dat uiteindelijk: Hassen kwam te ver uit, onderschatte de snelheid van Fall en de Senegalees had de bal maar binnen te leggen.

Dankzij de zege blijft Charleroi bovenin meedraaien en hebben ze al zeven punten bonus voor een plek in Play-off 1. Cercle blijft na de 0 op 9 alleen laatste met acht punten.