Lior Refaelov bezorgt Antwerp zuinige zege tegen Eupen

Voor het eerst sinds Bölöni de plak zwaait op de Bosuil, zet Antwerp een reeks van 16 op 18 neer. De Great Old moest hier wel onnodig diep voor gaan in een belabberde partij tegen KAS Eupen. Een troosteloze 0-0 leek in de maak, tot Refaelov zijn vrijschopskills van onder het stof haalde. Goed voor een voorlopige tweede plaats in de stand.

Ondanks de bekerverplaatsing naar Standard aanstaande woensdag stuurde Bölöni zijn typeploeg het veld op. Meer nog, met Coopman voor De Sart en Juklerod voor De Laet koos de Roemeen voor wat extra offensieve stootkracht.

Eupen beloofde geen hapje te worden, dat had Bölöni eerder deze week al in de mot. ‘In die ploeg herken ik nog hooguit twee à drie elementen ten opzichte van de openingsspeeldag (toen het 1-4 werd, red.).’ De Antwerp-coach had zijn huiswerk correct gemaakt, want enkel Blondelle, Beck en Bautista stonden in de return nog in de ploeg. De Oostkantonners zijn lang niet meer die slome panda’s die tot speeldag 9 moesten wachten op een eerste competitiezege. Met een twaalfde plaats klommen de manschappen van San José op naar veiligere oorden.

Oersaaie eerste helft

Valt het op dat er over de eerste periode nog met geen woord werd gerept? Ze was ook niet om over naar huis te schrijven. Slechte controles, verloren getrapte ballen, voorzetten die over de achterlijn vlogen. Het hield niet op. Op die manier hadden de bezoekers vlotjes hun schaapjes op het droge.

Coopman was een lichtpunt en toonde dat zijn vorm stijgende is. Lamkel Zé viel vooral op door zijn getreuzel. Vreemd dat hij na zijn glansprestatie op de Freethiel weer vanop rechts begon. Naarmate de eerste periode vorderde, schoof de Kameroener steeds meer op richting centrum. Tot kansen leidde die tactische verschuiving niet. He grootste gevaar kwam zowaar via een door de wind gedragen voorzet van Coopman die De Wolf over zijn doellat tikte. Niet onlogisch dat er bij het rustsignaal gefluit van de tribunes rolde.

Mbokani geschorst

De tweede helft leverde weinig beterschap op, en bovendien staken de withemden met Bautista een eerste keer de neus aan het venster. Bölöni greep in en haalde Coopman naar de kant voor Mirallas. De 60-voudige Rode Duivel had meteen de 1-0 aan de voet, maar faalde oog in oog met De Wolf. Net ervoor kreeg Mbokani het aan de stok met Ebrahmi. Geel was zijn deel, zijn vijfde en dus wacht volgende week in Sint-Truiden het strafbankje.

Ondertussen werd Mirallas meer en meer Misalles. Van in de kleine rechthoek mikte hij het leer toch nog naast het kader. De mentale peptalk van Refaelov was welgekomen, én resulterend. De Luikenaar herpakte zich met een snijdende dribbel door het centrum. ‘Penalty’ schreeuwde het publiek. Geldhof legde de bal net buiten de zestien. Voor Refaelov even goed. Met een sublieme krul zette de vrijschopspecialist de 1-0 op het bord. Wat ging er een diepe zucht door het Bosuilstadion.

De verhuurde Bolingi ging op het einde nog met de aandacht lopen, met twee gele kaarten in dezelfde fase wegens protest. Bölöni probeerde langs de zijlijn zijn voormalige poulain tevergeefs tot kalmte aan te manen. Antwerp hield zijn krappe voorsprong vast en is nu al zes duels ongeslagen. Rood-wit trekt woensdag met vertrouwen naar dat andere rood-wit, Standard.