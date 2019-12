Ferrari-baas snoeihard voor Max Verstappen: “Wie ons beschuldigt van valsspelen, moet niet hopen om bij ons te rijden”

Max Verstappen hoeft momenteel niet te dromen over een stoeltje bij Ferrari, zoveel is duidelijk. Louis Camilleri, de CEO van het Italiaanse team, stond tijdens het jaarlijkse kerstdiner van Ferrari kort de pers te woord en spaarde zijn kritiek op de rijder van Red Bull niet. “Waarom zouden we luisteren naar wat een 22-jarige zegt”, vertelde Camilleri aan de Italiaanse pers.

Met zijn kritiek verwijst Camilleri naar de uitspraken die Verstappen deed tijdens het GP-weekend in de Verenigde Staten afgelopen maand. Tijdens dat weekend kwam Ferrari minder goed voor de dag dan in de voorgaande races, net op een moment waarop de Internationale Automobielfederatie (FIA) de regels rond brandstoftoevoer verduidelijkt had op vraag van Verstappens team Red Bull. Ferrari werd - en wordt - er immers van verdacht met die brandstoftoevoer te knoeien en zo meer vermogen uit de motor te halen.

“Dat gebeurt als je stopt met valsspelen”

Voor Verstappen was de conclusie duidelijk nadat Ferrari geen rol van betekenis speelde in die race. “Dat gebeurt natuurlijk als je stopt met valsspelen”, vertelde hij voor de camera’s van Ziggo Sport. Een opvallende en gewaagde uitspraak. Tot op heden is immers nooit bevestigd dat Ferrari tijdens het voorbije seizoen de regels overtreden heeft. Bij Ferrari kon men die betichtingen maar matig appreciëren. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel noemde de uitlatingen van Verstappen “onprofessioneel en onvolwassen”, terwijl Vettels teamgenoot Charles Leclerc duidelijk stelde dat “Verstappen geen idee heeft waar hij over spreekt.”

Foto: Photo News

Het management van Ferrari onthield zich van commentaar over Verstappen, maar daar kwam eerder deze week een einde aan tijdens het kerstdiner in Maranello. “Het stoort me enorm dat een rijder dergelijke uitspraken doet, maar het heeft volgens mij ook weinig zin om daar verder op in te gaan”, vertelde teambaas Mattia Binotto. “Uiteindelijk moet je het op het asfalt laten zien en dat hebben we gedaan, want we hebben ons dit jaar sterker verbeterd dan andere teams.”

Waar Binotto zich nog rustig hield, was Ferrari-CEO Louis Camilleri bijzonder kritisch over Verstappen toen hem gevraagd werd of Ferrari eraan denkt om de Nederlander in dienst te nemen. “Een rijder die ons beschuldigt van valsspelen, moet niet hopen op een zitje bij ons”, luidde het duidelijk. “Zijn beschuldigingen hebben voor allerlei problemen gezorgd in ons team. Mattia vertelde me dat er nadien plots overal FIA-inspecteurs opdoken. Bovendien brengen dat soort aantijgingen je nooit erg ver. Wij zijn Ferrari, dus waarom zouden we naar een 22-jarige zoals Max moeten luisteren? Soms is spreken zilver, maar zwijgen is soms goud.”

