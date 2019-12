Modder deert Nederlandse dames niet in Ronse: Ceylin Alvarado topt Nederlands podium

De Hotondcross bij de vrouwen is gewonnen door de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado. De poulain van Christoph Roodhooft reed van start tot finish aan de leiding op een loodzwaar parcours. Annemarie Worst en Yara Kastelijn vervolledigden het Nederlandse podium. In de tussenstand van de Sack Selfbouw Ladies Trophy blijft Worst ruimschoots aan de leiding.

De regen van de voorbije dagen zorgden voor een loodzware wedstrijd met veel loop- en glijpartijen. De Nederlandse Alvarado nam een vliegende start en reed meteen weg van de concurrentie. Wereldkampioene Sanne Cant startte degelijk maar moest lijdzaam toezien hoe de Nederlandse concurrentie het heft in handen nam. Alvarado leek af te stevenen op een moeiteloze zege maar een lastige passage in de wisselzone zorgde ervoor dat Annemarie Worst toch weer uitzicht kreeg op haar landgenote. Halfweg ronde drie was het zover: Alvarado kreeg het gezelschap van Worst, Kastelijn volgde op ruime afstand op de derde plaats. Sanne Cant moest halfweg koers vrede nemen met de vierde plaats.

Worst kwam heel even aansluiten, nam de leiding maar haperde in een afdaling wat Alvarado opnieuw de kans gaf om weg te rijden. Deze keer kon Worst niet meer terugkeren, ondanks een schuiver van Alvarado in de slotronde, waarmee het podium al meteen gekend was: Ceylin del Carmen Alvarado haalde het voor Annemarie Worst, Yara Kastelijn maakte het Nederlandse succes compleet. Sanne Cant werd nog gepasseerd door de Engelse Evy Richards waardoor de wereldkampioene vrede moest nemen met een vijfde plaats.