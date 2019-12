An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts finishen als vijfde in Europe Cup bobslee in het Duitse Winterberg

Stuurvrouw An Vannieuwenhuyse en remster Sara Aerts zijn vijfde geworden tijdens de derde manche van de Europe Cup bobslee in het Duitse Winterberg. Loes Hubrecht en Kelly Van Petegem eindigden als dertiende.

Vannieuwenhuyse en Aerts finishten in de eerste run in 58.18 als vierde, in de tweede run werden ze met 57”89 zesde. Ze bleven met hun totaaltijd van 1’56”07 89 honderdsten boven de Duitse winnaressen Laura Nolte en Deborah Levi (1’55”18), die beide runs wonnen.

Hubrecht en Van Petegem eindigden in de eerste run in 58.81 als dertiende en in de tweede run in 58.40 als elfde. Het podium werd vervolledigd door een ander Duits duo Anna Koehler/Tamara Seer (1’55”89) en de Roemeense tandem Andreea Grecu/Ioana Gheorghe (1’56”03).

Vorige week werden Vannieuwenhuyse en Aerts in Altenberg nog tweede. (belga)