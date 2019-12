Oud-president Soedan moet twee jaar naar heropvoedingscentrum

Een Soedanese rechtbank heeft de vroegere president Omar al-Bashir zaterdag schuldig bevonden aan corruptie en witwassen van geld. Het afgezette staatshoofd is veroordeeld tot een verblijf van twee jaar in een heropvoedingsinstelling. Zijn bezittingen zijn in beslag genomen.

Dat meldt de Arabische nieuwszender al-Jazeera. Op 11 april zette het leger de 75-jarige Omar al-Bashir af na maanden van massaal landelijk protest. Hij had toen het Afrikaanse land al dertig jaar met harde hand bestuurd.

Midden augustus begon onder scherpe veiligheidsmaatregelen voor een speciale rechtbank in de hoofdstad Khartoem een proces voor corruptie, illegaal bezit van deviezen en het illegaal verwerven van vermogen. De zaak draaide rond de vondst in zijn woning van valiezen met uiteenlopende deviezen ter waarde van 130 miljoen dollar. Hij gaf toe 25 miljoen dollar uit Saoedi-Arabië te hebben ontvangen.

Het Internationaal Strafhof wil Omar al-Bashir horen in verband met misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en volkerenmoord in de regio Darfoer. Niettegenstaande in 2009 een internationaal aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, is hij naar het buitenland kunnen reizen.

Of Khartoem de vroegere president al of niet zal uitleveren is onduidelijk. Met 42 miljoen inwoners behoort Soedan tot de 25 armste landen ter wereld.