Brussels parket waarschuwt voor valse postbodes

Dieven hebben het voorbije halfjaar zeker 14 slachtoffers gemaakt door zich in het Brusselse uit te geven als postbode. De slachtoffers zijn oudere dames die in een appartement wonen.

Daarvoor waarschuwt het parket van Brussel. De dieven zouden het vooral op de wijk rond de Winston Churchill-laan in Ukkel gepunt hebben. Bij 14 dossiers in de politiezone Ukkel-Oudergem-Watermaal-Bosvoorde zijn de dieven op dezelfde manier tewerkgegaan.

Eén iemand belt bij een flatgebouw aan bij een oudere dame, en zegt een postbode te zijn die een pakje aflevert. De slachtoffers gaan naar beneden, maar lieten hun deur open of halfopen staan. Als ze aan de ingang komen worden ze aan de praat gehouden door een medeplichtige die zegt dat de postbode het pakje in de wagen is gaan halen en ze even moeten wachten. Terwijl de bejaarde aan de ingang van het appartementsblok wacht kan de inbreker zijn gang gaan.

De politie vraagt burgers daarom extra alert te zijn als iemand zich voorstelt als postbode. ‘Gelieve in elk geval uw appartement goed af te sluiten voor u naar beneden gaat. Als u geen postbode aantreft maar enkel een dame die u vraagt om op de postbode te wachten, contacteert u best onmiddellijk de politie.’