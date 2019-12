Bescheiden klassering voor Stien Vanhoutte in B-groep WB-manche in Japan

Stien Vanhoutte is zaterdag tijdens wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Japanse Nagano als dertiende geëindigd op de 1000 meter in de B-groep. Vanhoutte noteerde een tijd van 1’19”50.

De Tsjechische Nikola Zdrahalova zegevierde in 1’16”22, voor Maki Tsuji uit Japan (1’16”65) en Qi Yin uit China (1’17”35). Het baanrecord van de olympische piste (1998) van de Japanse Noa Kodaira (1’14”58) bleef voor de B-schaatsers ver buiten bereik.

In haar rit verloor de 23-jarige Vanhoutte van de Wit-Russin Hanna Nifantava, die twaalfde werd (1’18”85). Een week geleden was Vanhoutte in Nur-Sultan tot 1’19”75 gekomen. Het persoonlijk record van de West-Vlaamse staat op 1’18”93.

In de A-groep won de Amerikaanse Brittany Bowe de 1000 meter. Met 1’14”33 verbeterde Bowe het baanrecord. Op het podium werd ze geflankeerd door de Japanse Miho Takagi en de Nederlandse Sanneke de Neeling (beiden 1’14”89).

Geen van de zeventien deelneemsters reed op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden haar beste tijd uit de boeken. In tegensteling tot de eerste dag was het ijs minder hard, waardoor de schaatsers beter grip hadden. De Japanse ijsmeesters hielden de temperatuur op 4 graden onder nul, vrijdag was er harder gevroren (min 9).

Op de 500 meter bij de mannen kwam de Rus Viktor Moesjakov tot een baanrecord: 34”50 seconden. Hij werd gevolgd door zijn landgenoot Pavel Koelisjnikov (34”52) en de Japanner Yuma Murakani (34”54).

Op de slotdag van de wedstrijden in Nagano schaatst Vanhoutte met Sandrine Tas en Anke Vos voor het eerst een ploegachtervolging. Een plaats bij de beste zes is de voorwaarde om volgende maand in Heerenveen mee te mogen doen aan de Europese kampioenschappen.

Doordat Duitsland niet zal aantreden wegens een ruzie van veterane Claudia Pechstein met de Duitse schaatsbond, lijkt dat geen al te groot probleem. Bondscoach Ferre Spruyt denkt dat een tijd tussen 3’08 en 3’10 mogelijk is. Dat is acht seconden langzamer dan de winnende tijd van vorige week in Nur-Sultan. Bij een test in oktober in Inzell werd voor het Belgische trio 3’14”23 afgedrukt. (belga)