Landgenoot Maxime Richard maakt indruk in WB kajak: Dinantenaar pakt zege in sprint in China

Maxime Richard heeft het sprintonderdeel op de Wereldbekermanche wildwaterkajak in het Chinese Liukuzhen, de laatste van het seizoen, op zijn naam geschreven. De 32-jarige Dinantenaar was in de finale in 55”34 een honderdste van een seconde sneller dan de Sloveen Nejc Znidarcic. De Fransman Hugues Moret (56”15) vervolledigde het podium.