Een Amerikaanse verpleegster heeft opvallende beelden vrijgegeven van een beveiligingscamera in haar eigen huis. Om tijdens haar nachtshiften een oogje in het zeil te kunnen houden, terwijl haar drie dochters slapen, had de moeder een camera van het merk Ring in hun kamer gehangen. Maar na amper enkele dagen werd de camera gehackt en sprak plots een wildvreemde man één van haar dochters aan. Die schrok zich uiteraard een hoedje.

De moeder roept nu op om geen camera's meer te kopen van dat merk. Maar volgens Ring zat het veiligheidslek niet bij hen, maar waren de aanmeldgegevens te eenvoudig te kraken.