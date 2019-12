Een 17-jarige jongen uit Vorselaar is in de nacht van vrijdag op zaterdag gestorven na een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Het parket van Antwerpen zegt ‘op de goede weg’ te zijn om de aanrijder te kunnen identificeren.

Het ongeval gebeurde in een bos op een smaller stuk van de Molenbaan, tussen Molenheide in Vorselaar en de gemeente grens met Grobbendonk. In de onmiddellijke omgeving staan geen huizen. Het slachtoffer woonde daar in de buurt.

Het ongeval met vluchtmisdrijf werd rond 8.00 uur ontdekt door de bestuurder van een geparkeerde vrachtwagen die nog even iets uit zijn voertuig wilde halen. 'Ik was bijna aan mijn vrachtwagen toen ik eerst een vernielde fiets zag tussen de bomen. Het fietslicht brandde nog', zegt hij aan Gazet van Antwerpen. 'Er lagen ook wat brokstukken. Dan zag ik die jongen liggen. Verder was er niemand in de buurt. Ik heb meteen de hulpdiensten gebeld'. Maar hulp kon niet meer baten.

De politie sloot de Molenbaan af voor het verkeer in afwachting van de komst van een verkeersdeskundige. Het slachtoffer is G.I., een jongen van 17 uit de buurt. Het precieze tijdstip waarop de aanrijding gebeurde, is nog niet bekend.

Spiegel

Op de plaats van het ongeval werd onder meer een zijspiegel aangetroffen, die wellicht afkomstig is van het voertuig dat bij het ongeval betrokken was. Mogelijk kunnen ook de andere onderdelen de speurders op weg helpen. De wagen moet duidelijke schade vertonen.

‘De jongen was met de fiets en alles wijst erop dat hij is aangereden door een auto, waarvan de bestuurder daarna vluchtmisdrijf heeft gepleegd’, zegt Caroline Vanderstokker van het parket in Antwerpen. Het onderzoek is volop bezig en het labo is ter plaatse. ‘We zijn op goede weg om de aanrijder te kunnen identificeren’, aldus Vanderstokker.