Rousseau mag als SP.A-voorzitter in parlement blijven

SP.A-voorzitter Conner Rousseau mag blijven zetelen in het Vlaams Parlement. Hij kreeg daarvoor de steun van ruim 55 procent van de SP.A-leden.

Rousseau wordt als fractieleider wel opgevolgd door de 35-jarige Hannelore Goeman uit Brussel.

In principe hanteert SP.A een cumulverbod. Voor de jonge voorzitter, die pas sinds de voorbije verkiezingen in het Vlaams Parlement zetelt, werd een uitzondering aangevraagd. De voltallige fractie steunde de aanvraag. De parlementsleden wezen erop dat de cumul in eerste instantie voor burgemeesters was bedoeld.

Rousseau liet eerder al weten dat hij ondanks de cumul geen dubbel loon zal ontvangen. ‘Uiteraard aanvaard ik maar één wedde’, zegt hij.