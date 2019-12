Verkiezingsnederlaag Corbyn zet Democraten aan het denken

De verkiezingszege van Boris Johnson in het Verenigd Koninkrijk brengt twijfel in de rangen van de Amerikaanse democraten, die nog moeten bepalen wie het zal opnemen tegen zittend president Donald Trump. Een centrumkandidaat als Joe Biden kan daar garen bij spinnen.

De democraten zijn er nog lang niet aan uit wie er eind 2020 in de ring moet gestuurd worden als presidentskandidaat. Oudgedienden als Bernie Sanders en Elisabeth Warren zijn ernstige kandidaten, maar het resultaat van de Britse parlementsverkiezingen doet hun kandidatuur geen goed.

Warren en Sanders gaan complexloos voor een naar Amerikaanse normen erg linkse aanpak. Maar daarbij duikt het doembeeld van Labour in het VK nu op. Door de gematigde democraten wordt aangenomen dat Corbyn door resoluut de linkerflank van zijn partij te vertegenwoordigen een deel van het kiespubliek heeft afgeschrikt.

Catastrofaal

Joe Biden, onder Obama nog vicepresident en dit keer een ernstig kandidaat om de democratische kandidaat te worden, waarschuwt dat dit Labour-scenario zich in de VS kan herhalen. ‘Kijk wat er gebeurt als Labour zo ver naar links opschuift’, zei hij donderdag op een verkiezingsbijeenkomst.’ Volgens hem kunnen de kiezers ‘op rationele basis’ de nieuwe ideeën niet snel genoeg aanvaarden.

Ook Michael Bloomberg, de miljardair die als een van de laatsten in de race om de democratische nominatie stapte, waarschuwt voor hetzelfde doembeeld. ‘De catastrofale nederlaag van Jeremy Corbyn is een duidelijke waarschuwing’, tweette hij. ‘We hebben een democraat nodig die Donald Trump kan verslaan door een campagne die aanslaat bij alle Amerikanen, ondanks onze verschillen.’

John Delaney, die iets meer op de achtergrond blijft als kandidaat, spreekt ook van een ‘wake-upcall’

Hard tegen hard

Een nauwe medewerkster van Sanders plaatste kort voor de verkiezingen nog een oproep om op Labour te stemmen. In The New York Times benadrukt de omgeving van Sanders dat het niet om een officieel standpunt gaat, maar de sympathie voor Corbyn is wel duidelijk.

Dus worden andere oorzaken dan het ‘te linkse’ standpunt gezocht als argument voor de nederlaag. Zo wijst Adam Green, bezieler van Progressive Change Campaign Committee, en ondersteuner van Warren, op de zwakte van Corbyn. ‘De belangrijkste les is dat als je het opneemt tegen iemand met een onberekenbare persoonlijkheid zoals Trump, je iemand nodig hebt die genoeg vertrouwen heeft om het hard tegen hard te spelen’, zegt hij in The Guardian.

Ook de omstandigheden in het VK zijn anders, benadrukken de kandidaten uit de linkerzijde. In de VS speelt er immers geen dossier zoals de Brexit mee.