Zonnebril van John Lennon geveild voor 137.500 pond

Een iconische ronde zonnebril van de Beatle John Lennon is vrijdag bij een veiling van Sotheby’s in Londen verkocht voor 137.500 pond, omgerekend zo’n 165.000 euro. Dat is twintig keer meer dan de geschatte prijs.

Alan Herring, de chauffeur van Ringo Starr en George Harrison, twee van de vier leden van de Beatles, had de bril eind jaren 60 te koop aangeboden. Hij was in 1968 op de achterbank van de auto blijven liggen.

Haring zei dat hij op een dag Ringo Starr, George Harrison en John Lennon had opgehaald en ‘de jongens naar het kantoor had gereden’. ‘Toen John uit de auto stapte, merkte ik dat hij zijn zonnebril op de achterbank had achtergelaten en dat er een glas en een arm waren losgekomen. Ik heb aan John gevraagd hij wilde dat ik hem maakte. Maar hij zei: “trek het je niet aan, het is enkel voor de show”. Ik heb hem nooit gerepareerd, ik heb hem gewoon gehouden zoals hij was, zoals John hem had achtergelaten’, aldus Herring.

‘John Lennon en zijn iconische ronde zonnebril zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. (...) Het is de meest legendarische zonnebril in de geschiedenis van rock-’n-roll’, klinkt het in een mededeling van Sotheby’s, dat de waarde van de zonnebril op zo’n 6.000 tot 8.000 pond schatte.

Er werden nog andere zaken van de Britse groep aangeboden. Zo werd een ketting van George Harrison verkocht voor 10.000 pond (12.000 euro).