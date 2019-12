LA Lakers bezorgen Miami eerste thuisverlies in NBA

De LA Lakers hebben vrijdagavond de puntjes op de i gezet in de NBA. Het sterrenensemble van LeBron James, goed voor 28 punten, twaalf assists en negen rebounds, en Anthony Davis (33 ptn en 10 rebounds) pakte een 110-113 zege bij Miami. Voor de Heat was het de eerste thuisnederlaag van het seizoen.

Bij Miami blonken Jimmy Butler (23 ptn) en Derrick Jones (17 ptn) uit. Voor de Lakers was het de zesde zege op rij. James en co blijven soeverein aan kop in het westen, Miami is derde in het oosten.

In Orlando gaf Houston met een 107-130 overwinning basketballes aan de Magic. James Harden was met 54 punten opnieuw niet te stoppen. Het is zijn vijfde match dit seizoen waarin hij meer dan vijftig punten scoort, evenveel als alle andere NBA-spelers tesamen.

Memphis van zijn kant moest een 114-127 nederlaag incasseren van de Milwaukee Bucks, waar Giannis Antetokounmpo zijn terugkeer vierde met 37 punten en elf rebounds. De Bucks blijven op kop in het oosten. Hun overwinning bij de Grizzlies was hun zeventiende op rij. Ze moeten nog drie maal winnen om hun historische record uit het seizoen 1970-1971 te evenaren.

In Philadelphia ten slotte scoorde Tobias Harris 31 punten tegen New Orleans. De 76ers triomfeerden met 116-109 en blijven als enige team thuis ongeslagen.

