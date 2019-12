Nog twee lichamen niet teruggevonden na vulkaanuitbarsting

Duikers van de Nieuw-Zeelandse politie zoeken zaterdag nog verder naar de lichamen van twee vermisten na de vulkaanuitbarsting maandag op White Island.

Vrijdag slaagde de politie erin om de lichamen van zes vermisten terug te vinden. De lichamen werden met een militair schip naar het vasteland gebracht. White Island ligt op zo’n 48 kilometer van de stad Waikanae aan de oostkust van het Noordereiland. Nog twee mensen zijn vermist, ook zij zijn naar alle waarschijnlijkheid overleden.

Premier Jacinda Ardern kondigde aan dat maandag om 14.11 uur lokale tijd (2.11 uur Belgische tijd) een minuut stilte gehouden wordt voor de slachtoffers. “Waar je ook bent in Nieuw-Zeeland, of overal ter wereld, dit is een moment waarop we naast degenen kunnen staan die geliefden zijn verloren bij deze buitengewone tragedie”, aldus Ardern.

De vulkaan op het eiland is nog steeds actief, maar volgens het nationaal geologisch monitoringssyteem Geonet is de kans dat er een vulkaanuitbarsting plaatsvindt gedaald tot 35 en 50 procent.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid worden in Nieuw-Zeeland vijftien patiënten nog verzorgd in het ziekenhuis voor brandwonden. Dertien patiënten zijn overgebracht naar ziekenhuizen in het Australische Sydney en Melbourne.