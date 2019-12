Opklaringen zijn van korte duur

Na de regenbuien van de voorbije dagen blijft het kortstondig droog. Na de middag keert de regen weer terug.

De buien verlaten zaterdagochtend het oosten van het land. In de voormiddag wordt het tijdelijk droger met opklaringen. Vanaf de middag trekt een buienzone van west naar oost. Er zijn rukwinden tot 70 kilometer per uur en plaatselijk meer. De maxima variëren van 2 tot 8 graden. Dat meldt het KMI.

Zaterdagavond wordt het tijdelijk droger. ‘s Nachts zijn regen en buien vanaf de Franse grens. De minima schommelen tussen 2 en 6 graden en er is veel wind.

Zondag is het vaak droog met zonnige perioden. In het zuiden valt er af en toe lichte regen, aan zee is er kans op een buitje. De maxima lopen op tot 10 graden.

Maandag is het zwaarbewolkt en trekt een zwakke regenzone met lichte regen traag vanuit Frankrijk noordwaarts. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden.

De weersverwachting voor dinsdag is nog niet zeker. De kans op droog weer met een afwisseling van zon en wolkenvelden lijkt het grootst. Het zou erg zacht kunnen worden, met maxima tussen 9 en 15 graden.

Ook voor woensdag is de weersverwachting nog onzeker. Regenzones blijven in onze buurt. Waarschijnlijk zou het nog op de meeste plaatsen droog worden met vrij veel wolkenvelden. De maxima liggen nog op zo’n 10 graden in het centrum.

Tijdelijke drukstijgingen boven onze streken zouden ons weer donderdag kunnen bepalen. Het blijft waarschijnlijk grotendeels droog met opklaringen die plaatselijk breed kunnen zijn. Het blijft vrij zacht met maxima rond 13 graden in het centrum.

Vrijdagavond lijkt een nieuwe depressie vanuit het westen ons land te naderen.