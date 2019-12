Opnieuw geen zege voor OH Leuven: 2-2 bij Roeselare

Roeselare en OH Leuven hebben 2-2 gelijkgespeeld op de negentiende speeldag van de Proximus League. Voor de Leuvenaars, die de eerste periode wonnen, is het al de derde wedstrijd op vijf in de tweede periode die ze niet weten te winnen.

Met een afstandsschot opende Thomas Henry (14’) de score, maar nog voor de rust maakte Esteban Casagolda (37’) gelijk tegen zijn ex-club. Kort na de rust bracht Kamal Sowah (54’) de Leuvenaars weer op voorsprong, maar alweer wisten de West-Vlamingen langszij te komen. Amir Nouri (70’) stiftte de 2-2 over doelman Henkinet.

In het klassement van de tweede periode schuift Roeselare voorlopig op naar de tweede plaats, met acht punten. OHL is pas vijfde met zeven punten. In de algemene stand blijven de Leuvenaars ruim leider met 35 punten. Roeselare is zesde met 19 punten.