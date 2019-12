Kim Meylemans achtste in tweede manche van WB skeleton

Kim Meylemans is in het Amerikaanse Lake Placid als achtste gefinisht bij de tweede wereldbekermanche van het seizoen in het skeleton. Ze totaliseerde na twee afdalingen 1’51’54, 1,71 seconde trager dan de Russische winnares Elena Nikitina.

De tweede plaats ging in Lake Placid naar de Duitse Jacqueline Löling, die de eerste manche van het seizoen won, op 1”12. De Oostenrijkse Janine Flock was derde op 1”18. Kim Meylemans deed het vooral bij de eerste run goed, toen ze met 55”49 de vijfde tijd neerzette. Bij de tweede afdaling moest ze vrede nemen met de twaalfde plaats. Twee weken geleden werd onze landgenote bij de eerste manche, die eveneens in Lake Placid plaatsvond, ook al achtste.

In het wereldbekerklassement leidt Lölling met 435 punten, voor Flock (410) en Nikitina (409). Meylemans is achtste met 320 punten. .