Opnieuw hakenkruisen op gevels in Denderleeuw

In het Oost-Vlaamse Denderleeuw zijn er voor de tweede keer in een week hakenkruisen aangebracht op de gevels van woningen. De lokale politie onderzoekt ook de nieuwe feiten, maar de daders blijven momenteel spoorloos.

De eerste reeks hakenkruisen kwam in de nacht van maandag op dinsdag in de Hoogstraat in deelgemeente Iddergem terecht op drie gevels en twee auto’s. De lokale politie startte daarop een buurtonderzoek om de mogelijke daders te identificeren.

In de nacht van donderdag op vrijdag sloegen vermoedelijk dezelfde vandalen opnieuw toe. Een van de woningen die net was schoongemaakt, kreeg opnieuw de volle laag. Ook op een woning in de Parochiestraat werd een hakenkruis aangebracht.

Het gemeentebestuur roept om de polarisering te stoppen. ‘We willen als gemeentebestuur een krachtig signaal geven. De feiten zijn geïnspireerd door haat en we kunnen dat totaal niet aanvaarden’, zegt burgemeester Jo Fonck. ‘Het lijkt erop dat het om dezelfde daders gaat, omdat de feiten kort na elkaar gebeurd zijn. We merken dat bepaalde groepen proberen polariseren in onze gemeente en dat is mogelijk een resultaat daarvan. We veroordelen elke vorm van racisme en haat. Er komen extra patrouilles in de buurt en we vragen ook aan de bewoners om waakzaam te zijn.’