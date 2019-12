Ooit was hij de best betaalde voetballer ter wereld, dus kan Ezequiel Lavezzi op zijn 34ste zonder zorgen op pensioen

Ezequiel Lavezzi, Argentijns voetbalinternational en in clubverband vooral succesvol bij Napoli en Paris Saint-Germain, zet een punt achter zijn sportieve carrière. Lavezzi is 34 jaar.

De afgelopen drieënhalf jaar speelde Lavezzi voor het Chinese Hebei Fortune, maar daar was hij nu einde contract. Voordien speelde de Argentijn, die zijn voetbalcarrière “de mooiste periode uit zijn leven” noemt, 188 keer voor Napoli en 161 keer voor PSG. In 2014 werd Lavezzi aan de zijde van Lionel Messi vicewereldkampioen, in 2008 wonnen ze samen olympisch goud. “Die momenten zitten voor altijd in mijn hart”, klinkt het.

Toen Lavezzi tekende bij Hebei Fortune was hij een tijdje de beste betaalde voetballer ter wereld. Volgens documenten gelekt door Mediapart in het kader van Football Leaks verdiende de Argentijn 53 miljoen euro verspreid over 23 maanden. Genoeg dus om op 34-jarige leeftijd met pensioen te kunnen gaan.