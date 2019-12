Unesco verwijdert Carnaval Aalst van lijst

Unesco, de organisatie van de Verenigde Naties die zich onder meer ontfermt over cultuur, heeft beslist om het carnaval van Aalst te schappen van de lijst immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Dat werd beslist door het Unesco Comité Immaterieel Erfgoed in Bogota, Colombia. Aalst zelf had al gevraagd om niet meer op die lijst te staan, omwille van aanhoudende kritiek op een van de praalwagens.

Carnaval Aalst stond sinds 2010 op de lijst, onder meer vanwege zijn ‘collectieve lach en licht subversieve atmosfeer’. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) trok het feest zelf terug uit de organisatie, om de eer aan zichzelf te houden. Er was namelijk controverse ontstaan rond een praalwagen van carnavalsgroep De Vismooil’n. Op hun wagen waren karikaturale afbeeldingen te zien van orthodoxe joden met haakneuzen en zakken geld. De tv-beelden en foto’s daarvan gingen de wereld rond als een voorbeeld van antisemitisme. De Unesco stelde daarop de positie van het carnaval als cultureel erfgoed ter discussie, en zou een stemming houden met de vraag of het carnaval niet geschrapt hoorde te worden.

Aalst wachtte de uitkomst van de stemming niet af. De stad had de tekst gelezen die bezorgd was aan de 24 landen die aan de top deelnemen. ‘Dan weet je dat het een uitgemaakte zaak’ is, zei D’Haese eerder al aan De Standaard. ‘Hij is zeer wereldvreemd. Meer een politiek statement dan een juridisch document, vol onjuistheden en foute beweringen ook. Barbertje moest hangen.’ Vrijdag werd uiteindelijk beslist om op de vraag van de stad Aalst in te gaan, en het volksfeest te schrappen van de lijst immateriaal cultureel erfgoed.

SS-uniformen en Ku Klux Klan

De Unesco struikelde ook onder meer over eerdere stereotiepe afbeeldingen van de joodse gemeenschap in de stoet en het gebruik van nazi-symboliek. Het omdopen van de N-VA tot SS-VA in 2013 met carnavalisten die gekleed waren in SS-uniformen, valt bijvoorbeeld niet in goede aarde. Ook een verkleedpartij met uniformen van de Ku Klux Klan dit jaar is meegenomen in de beoordeling.

Het herhaaldelijke en ernstige karakter van de incidenten, de veelheid van de klachten en het uitblijven van een reactie, zou de schrapping onvermijdelijk maken. Dat stond al te lezen in het ontwerpbesluit, dat eerder deze maand vrijgegeven was.

D’Haese: ‘Wij hebben het een beetje gehad met de absoluut verkeerde stigmatisering van verschillende joodse verenigingen alsof Aalst racistisch of antisemitisch zou zijn. Dat zijn we niet. Carnaval werkt net heel verbindend. Dat is het signaal dat we duidelijk aan de Unesco hebben willen geven. Aalst zal altijd de stad van humor, spot en satire blijven. Ik vind dit een heel gevaarlijke evolutie. Op den duur zal er vastgelegd worden waar er wel en niet mee gelachen mag worden.’