Commissie keurt impeachmentartikels goed

De commissie voor Justitie van het Huis van Afgevaardigden keurt beide impeachmentartikels goed. Zo komt de ‘impeachment’ van de Amerikaanse president Trump weer een stap dichter.

In de commissie Justitie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden startten woensdag de debatten over de zogenaamde impeachmentartikelen (articles of impeachment) die eerder deze week werden gepubliceerd. Het gaat specifiek om twee 'articles': één waarin Trump beschuldigd wordt van machtsmisbruik (hij zou zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski onder druk hebben gezet voor eigen politiek gewin), en één over de obstructie van het impeachmentonderzoek van het Congres.

Er volgde een stemming in de commissie, die bepaalde dat de aanklachten doorgestuurd kunnen worden naar het volledige Huis van Afgevaardigden. Nu zal het door de Democratische Partij gedomineerde Huis over de aanklachten debatteren en stemmen. Als minstens 50 procent van het Huis instemt met minstens één van de twee aanklachten, is Trump formeel impeached. Dat betekent dat de aanklacht (of aanklachten) doorgaan naar de Senaat.

Eindbeslissing valt in de Senaat

In januari verhuist het dossier dan naar de Senaat, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn. Daar wordt het echte proces gevoerd, met pleidooien en advocaten.

Als twee derde van de Senaat er vervolgens voor stemt om Trump te veroordelen, zal hij uit zijn functie worden gezet. Dit zal alleen gebeuren als twintig Republikeinse senatoren stemmen voor de afzetting van Trump, iets wat nog steeds zeer onwaarschijnlijk wordt geacht, zeker in een verkiezingsjaar.

Trump zelf is ervan overtuigd dat die hem nooit naar huis zullen sturen, en dat de Democraten de benodigde tweederdemeerderheid niet zullen vinden.

Impeachment

De Democraten beschuldigen Trump ervan dat hij zijn macht als president misbruikt heeft ten voordele van zijn eigen campagne. Eind september kondigde Nancy Pelosi, de voorzitster van het Amerikaanse Huis, aan dat de Democraten een impeachment-onderzoek opstartten tegen president Donald Trump. Het besluit kwam er na het erg omstreden telefoongesprek dat Trump in juli had met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. De president zelf ontkent alle beschuldigingen.