Algerijnen kiezen nieuwe president ondanks historisch lage opkomst

De 74-jarige ex-premier Abdelmadjid Tebboune is donderdag in de eerste ronde van de Algerijnse presidentsverkiezingen tot opvolger van Abdelaziz Bouteflika verkozen. Dat heeft de Nationale Kiesautoriteit (Anie) vrijdag bekendgemaakt. De vroegere premier van Bouteflika behaalde een absolute meerderheid.

Tebboune kreeg 4,9 miljoen stemmen of 58,15 procent van het totaal, zei voorzitter Mohammed Sharafi van de Anie tijdens een officiële ceremonie, daags na een stembusgang. Die was gekenmerkt door een historisch lage opkomst. Er daagde immers maar 39,83 procent van de 24 miljoen kiesgerechtigden op, terwijl er her en der protest was en de kiesverrichtingen verstoord raakten. In de hoofdstad Algiers alleen al trokken tienduizenden mensen de straat op.

Na massaal protest stapte president Bouteflika in april op, maar de betogers zagen in de vijf toegelaten kandidaten een voortzetting van zijn beleid. Dat de opkomst zo laag was, is geen verrassing. De bevolking verzette zich al maanden tegen de verkiezingen, omdat ze eerst ook de elite rond hun ex-president van het politieke toneel wil zien verdwijnen. Sinds het aftreden van Bouteflika werpt de stafchef van het leger, luitenant-generaal Ahmed Gaïd Salah (79), zich op als de nieuwe sterke man.

De Algerijnen zagen de verkiezingen dan ook als een poging van het oude regime ‘om zijn façade te veranderen zonder aan zijn kern te raken’, vertelde ­Redouane Boudjemaa van de universiteit van Algiers aan De Standaard.

De grondwettelijke raad moet tussen 16 en 25 december het officieel resultaat nog afkondigen, na onderzoek van eventuele bezwaren, zegt de Anie.

De islamist Abdelkader Bengrina (57), wiens partij het opgestapte staatshoofd heeft gesteund, werd tweede met 17,38 procent. Een andere naaste vertrouweling van Bouteflika en premier tussen 2000 en 2003, Ali Benflis, werd met 10,55 procent slechts derde. Als leider van het Rassemblement national démocratique (RND) en belangrijkste bondgenoot van het Front de Libération nationale van Bouteflika vlagde Azzedine Mihoubi met 7,26 procent als vierde af. Het vroegere FLN-lid Abdelaziz Belaïd was hekkensluiter met 6,66 procent.