Hotondcross belooft zwaarste van het seizoen te worden: “Het wordt ploeteren”

Met de wedstrijd in Ronse op zaterdag staat de vierde manche van de DVV Verzekeringen Trofee op het programma. Eli Iserbyt leidt met ruim twee minuten voorsprong op ploegmaat Michael Vanthourenhout. Op en rond de Hotond wacht de renners een zwaar parcours en moet opnieuw afgerekend worden met Mathieu van der Poel, die terugkeert van een Spaanse stage.

Goed nieuws ook uit het kamp van Pauwels Sauzen-Bingoal. Michael Vanthourenhout ondervindt weliswaar nog wat last zijn handblessure, die hij opliep tijdens een training in Spanje en waardoor hij forfait gaf voor de Superprestige in Zonhoven, maar start de wedstrijd in Ronse. Hij heeft immers een klassement te verdedigen, met een tweede plaats op 2:10 van leider en ploegmaat Eli Iserbyt. De West-Vlaming kijkt uit naar de cross en verkende de omloop afgelopen woensdag met zijn ploegmaten.

“Ik hou wel van die crossen met die korte klimmetjes”, laat hij optekenen in een persbericht van organisator Golazo. “Van alle klassementscrossen is Ronse misschien wel diegene die mij het beste ligt. Zo’n intervalwedstrijd met veel hoogteverschil in korte klimmetjes, dat heb ik graag. Veel liever dan zo’n cross in Namen waar je één lang stuk bergop moet rijden. Hier moet je bij elk knikje omhoog opnieuw heel diep gaan, daarna krijg je terug even tijd om te recupereren. Op die manier is het misschien wel één van de zwaarste crossen van het seizoen. Met de nieuwe plaats op de kalender wordt het door de weersomstandigheden misschien nog wel wat zwaarder.”

Vanthourenhout mikt op het allerhoogste, maar beseft dat met de terugkeer van Mathieu van der Poel in het veld na zijn Spaanse stage dat geen evidetie wordt. “En Ronse ligt Mathieu ook wel”, beseft de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Nu ja, welke wedstrijd ligt er hem niet? Ik probeer gewoon zo lang mogelijk in zijn spoor te blijven. Je weet nooit wat er tijdens een wedstrijd kan gebeuren.”

De Hotondcross belooft alvast één van de zwaarste van het seizoen te worden. “Door de regenval van de voorbije dagen ligt het parcours er zompiger dan ooit bij. Bergop zal er gelopen moeten worden en in de afdalingen wordt het zaak om overeind te blijven”, aldus parcoursbouwer Mario De Clercq bij Golazo. “Andere jaren vond de cross plaats in oktober en lag het er kurkdroog bij. Toen kregen we een snelle en tactische koers, maar nu wordt dat een ander verhaal. Het wordt zaterdag ploeteren op de flanken van de Hotondberg en de renners gaan minimaal drie à vier keer per ronde van de fiets moeten. Ik verwacht dat er door het lagere tempo twee ronden minder afgelegd zullen worden dan de voorbije jaren. Ook de afdalingen worden cruciaal. Het gaat moeilijk zijn om recht te blijven.”