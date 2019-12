Hoe zelfs de dood van een kind niets verandert aan ‘realpolitik’, koning Filip de Wetstraat verrast en Open VLD kraakt

Stijgt het risico op nieuwe verkiezingen in België nu het Verenigd Koninkrijk toont dat bluffen, pokeren en volksmennerij tot grote overwinningen kunnen leiden? Dit zijn tien van de interessantste artikels van de voorbije week.

1.

Een blik achter de muren van het paleis

De grootste verrassing van zes maanden federale formatiesoap is koning Filip. Lang torste Filip het imago dat hij niet de sluwste is, om niet te zeggen intellectueel eerder traag. Als scenarioschrijver speelt hij nu alle Wetstraatwatchers op een hoopje. Misschien komt er zelfs nog een regering uit voort.

2.

Verzet tegen blauwe partijtop is groot

Hoe meer de verwijten tussen de N-VA en PS escaleren, hoe meer de ogen op Open VLD gericht zijn. In die partij ligt de knoop. De donkerblauwe achterban laat zich niet zomaar door de partijtop naar de PS en Ecolo leiden. Een reportage.

3.

Appartement aan zee op kosten van uw vennootschap

Het mag van de rechter, een appartement aan zee kopen op kosten van de zaak die het appartement als kosten kan aftrekken waarna de zaakvoerder er gratis in kan wonen. Maar is dat een schandalig voordeel?

4.

Europa klimaatneutraal tegen 2050

Waar het geld vandaan moet komen, is nog onduidelijk. Ook de unanimiteit wil voorlopig niet lukken. Polen ligt nog flink dwars. Maar Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal worden, als eerste continent.

5.

32,6 procent of 20 procent?

Voor de Vlaamse regering is klimaat is geen groeistrategie. Zuhal Demir (N-VA) ziet transitie als een kost en bepleit realisme. Realisme betekent de al aangegane Europese doelstellingen niet halen. Eén troost: ‘2030 is nog ver weg’, zegt de woordvoerster van Jan Jambon (N-VA).

6.

Verkeersveiligheid ‘niet verzoenbaar met economisch verkeer’

Nog een realist: de Aalsterse burgemeester. Een kind van 11 is doodgereden in het drukke vrachtverkeer dat een fabriek in het stadscentrum bevoorraadt. Kan dat vrachtverkeer niet aan banden gelegd worden? De fabriek verhuisd? Een hek geplaatst? ‘Ik ben op dat vlak een realpolitiker’, zei de burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Wat ook hier betekent: niets doen.

7.

Sander Loones verdedigt plannen voor confederaal België

Over realisme gesproken: is het confederalisme nu echt een werkbaar model voor de toekomst van België? Sander Loones (N-VA) presenteerde het donderdag voor Rebel, een groep professoren die België willen herdenken. Cijfers hield hij achter de hand. Dus lag de nadruk op ‘politieke keuzes’.

8.

Wtfock, het best bewaarde geheim van de jeugd

Wtfock was dit jaar het meest ingetikte woord in het zoekvenstertje van Google.be. Als u ouder bent dan 24, dan weet u wellicht niet wat daarmee gezocht werd. En waarom het zo’n populaire webreeks is.

9.

Impact van cultuurbesparingen wordt concreet

De effecten van de besparingen worden zichtbaar: cultuurhuizen verhogen hun ticketprijzen en snoeien in hun aanbod. Dertig cultuurhuizen lichten toe hoe zij het oplossen.

10.

‘Vernietigender wordt kunstkritiek niet’

Is dat geen kunst? Een zot gebaar stellen, daar een smak geld voor krijgen, alle talkshows ter wereld halen, sociale media doen barsten van de persiflages en mensen laten hoofdschudden?