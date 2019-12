Openbaar ministerie vordert vijf jaar cel in zedenzaak van #LikeMe-choreograaf

Het openbaar ministerie vordert vijf jaar cel, deels met probatie-uitstel, in zedenzaak van #LikeMe-choreograaf

Het parket van Antwerpen opende in de zomer van 2018 een opsporingsonderzoek, nadat er een klacht tegen de man was ingediend. In de loop van het onderzoek kwamen nog drie andere slachtoffers in beeld. Het ging in totaal om drie minderjarigen en één meerderjarige. De feiten zouden van voor 2014 dateren.

De choreograaf, één van de bedenkers van de Ketnet-reeks #LikeMe, werd begin april opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van verkrachting ten aanzien van minder- en meerderjarigen, aanranding van de eerbaarheid en aanzetten tot ontucht. Na zijn aanhouding diende nog een meerderjarige klacht in, wat de teller op vijf mogelijke slachtoffers bracht. De man ontkent alle aantijgingen met klem.

Sinds juni zat de 37-jarige man zijn voorhechtenis thuis uit met een enkelband.