Sultan van Oman is alweer vertrokken uit Leuven

De sultan van Oman die in het UZ Leuven een medische behandeling volgde, is alweer vertrokken. Nochtans zou hij twee maanden in Leuven verblijven.

‘De sultan is vrijdagochtend geëscorteerd naar de luchthaven van Zaventem’, bevestigt Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A). ‘Hij heeft nog meegegeven dat hij de Leuvense gastvrijheid erg heeft geapprecieerd.’

Verdere commentaar over de gezondheidstoestand van sultan Qaboos bin Said Al Said wordt niet gegeven. Over de details van de behandeling wil het universitaire ziekenhuis om privacyredenen geen commentaar kwijt. De gezondheid van de sultan is sinds enkele jaren een veelbesproken onderwerp; Al Jazeera vermoedt dat het om darmkanker gaat.

Zijn komst naar Leuven was vooral opmerkelijk omdat de man voor zijn entourage het volledige viersterrenhotel The Fourth had afgehuurd, tot eind januari volgend jaar.

Er ontstond commotie onder Leuvenaars omdat de sultan de autovrije Grote Markt gebruikte als privéparking voor hem en zijn delegatie. Om veiligheidsredenen voor het staatshoofd stond de stad toe dat er twee voertuigen mochten parkeren.

Qaboos zit al bijna een halve eeuw op de troon. Hij heeft geen kinderen en als hij sterft, moet de familie binnen de drie dagen een opvolger vinden om de stabiliteit van het land te garanderen.