Fans kunnen zich in de handen wrijven, want vanaf woensdag 1 januari om 21.55 uur is het vervolg op de bekroonde serie The handmaid’s tale te zien op Canvas. De reeks zal ook integraal op Vrt Nu te zien zijn.

De eerste twee seizoenen van The handmaid’s tale waren een wereldwijd succes. De reeks is gebaseerd op het gelijknamige boek van Margaret Atwood. Het gaat over een dystopische en totalitaire maatschappij, na de ‘Tweede Amerikaanse Burgeroorlog’. Door de ecologische crisis zijn veel vrouwen onvruchtbaar geworden. Diegenen die wel nog kinderen kunnen baren, worden ingezet als ‘dienstmaagden’.

Aan het einde van vorig seizoen zagen we hoe Offred vrijwillig in Gillead bleef. Ze is duidelijk klaar om de strijd aan te gaan in het vervolg van het verhaal. De trailer neemt ons opnieuw mee naar het patriarchale Gilead, waar Offred slechts één doel voor ogen heeft: haar dochter terugkrijgen. Het nieuwste seizoen was al beschikbaar op de Amerikaanse streamingdienst Hulu, maar is binnenkort dus ook te zien bij ons.

De serie werd al bekroond met meer dan 60 internationale onderscheidingen, waaronder twee Golden Globes, 11 Emmy Awards en een Bafta Award.