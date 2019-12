Stemming over Khattabi uitgesteld na heftig debat

De stemming in de Senaat over de benoeming van ex-Ecolo-voorzitter Zakia Khattabi als rechter bij het Grondwettelijk Hof is uitgesteld. Enkel de N-VA en Vlaams Belang waren tegen het uitstel.

Het uitstel volgt op de berichtgeving dat Khattabi de nodige tweederdemeerderheid niet zou halen.

Senaatsvoorzitter Sabine Laruelle (MR) stelde het uitstel voor. Het Grondwettelijk Hof is een van de belangrijke instellingen van ons land. De persoonlijke lastercampagne stelt ons niet in staat om een serene stemming te houden.’ Daarbij verwijst ze naar de campagne op sociale media door N-VA, en ook Vlaams Belang, tegen Khattabi.

Karl Vanlouwe (N-VA) protesteerde. ‘Ik vind het onvoorstelbaar wat er hier gebeurt. We hebben de stemming al eens uitgesteld, om technisch-juridische redenen. Zo’n debat hoort thuis in een democratie.’

Hij werd bijgetreden door Guy D’Haeseleer (Vlaams Belang). ‘Het is ongezien wat hier vandaag gebeurt. Wat u omschrijft als een lastercampagne is voor vele Vlamingen een opsomming van feiten. Met deze vaudeville ondergraaft u de geloofwaardigheid en legitimiteit van het Grondwettelijk Hof. Dit hoort thuis in een bananenrepubliek, maar niet in een rechtsstaat.’

Bij de stemming over het uitstel waren enkel de N-VA en Vlaams Belang tegen. Toen Laruelle aankondigde verder te gaan met de rest van de agenda, verlieten beide Vlaams-nationalistische fracties het halfrond. ‘Dit is een aanfluiting van de democratie, het absolute dieptepunt van deze instelling’, zei Nadia Sminate (N-VA) achteraf. ‘Dit Belgische achterkamerpolitiek op zijn best.’

Sminate vermoedt dat het uitstel te maken heeft met de federale formatiegesprekken, waarbij MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez onder meer de vorming van een paars-groene regering bestudeert.

Benoeming ligt moeilijk

Vlaams Belang en de N-VA waren van plan tegen Khatabi als rechter bij het Grondwettelijk Hof te stemmen. ‘Khattabi is een opengrenzenactiviste’, zei Karl Vanlouwe, N-VA-fractie­leider in de Senaat, vorige week in deze krant.

Ook de Franstalige liberalen van de MR zouden haar kandidatuur niet steunen. ‘We hebben een probleem met haar competentie en opleiding’, zei een MR-bron. De Franstalige liberalen zouden zich wellicht onthouden bij de stemming. Mogelijk komt er ook tegenkanting van bij Open VLD.

In principe komt de Senaat maar een keer per maand samen. Het zou de eerste keer zijn dat een rechter in spe bij het Grondwettelijk Hof het bij zo’n stemming niet haalt.

Formatie

De stemming komt op een cru­ciaal moment in de federale regeringsonderhandelingen. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez onderzoekt samen met zijn CD&V-collega Joachim Coens onder meer of een regering met groenen, liberalen en socialisten mogelijk is.

Khattabi wegstemmen kan daarbij verder een wig drijven tussen de MR en Ecolo, die al een tijdlang op gespannen voet met elkaar staan.