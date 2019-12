Boris Johnson bedankt Elmo en Lord Buckethead

De Britse premier Boris Johnson nam het in zijn kiesdistrict traditiegetrouw op tegen enkele ludieke kandidaten. Het leverde weer opvallende beelden op.

Johnson haalde in zijn kiesdistrict gemakkelijk zijn parlementaire zetel binnen.

‘Ik bedank mijn medekandidaten in al hun glorie, Lord Buckethead, Elmo…’, zei Johnson in zijn overwinningsspeech. ‘Vergeef me als ik ze niet allemaal vernoem.’

Achter hem stak een man verkleed als Elmo de armen in de lucht. Wat later deed hij zijn kostuum uit en begon hij te filmen. Hij kwam op onder naam Bobby Elmo Smith.

Count Binface droeg een zilverkleurige vuilnisbak op zijn hoofd en een geïmproviseerd harnas. En dan was er ook Lord Buckethead met een zwarte cape.

Traditie

Groot-Brittannië heeft een lange traditie van zogenaamde mock candidates: ironische kandidaten die meedingen naar een plekje in het parlement. In 1983 werd er zelfs een partij gevormd voor satirische kandidaten: de Monster Raving Loony Party.

Buckethead was de kandidaat van die partij in Uxbridge. Hij is een van de beroemdste ludieke kandidaten. De anonieme ridder dook al in 1987 op in de lokale verkiezing tegen Margaret Thatcher.

Acht stemmen

Iemand die wil opkomen in de parlementaire verkiezingen moet 500 pond betalen. Om het geld terug te krijgen, moet je minstens vijf procent van de stemmen halen. Dat haalden Elmo, Binface en Buckethead niet.

Elmo kreeg slechts acht stemmen. Boris Johnson 25.351. Ook bij Labour-leider Jeremy Corbyn stond een kandidaat van de Monster Raving Loony Party mee op het podium: Nick the Brick.