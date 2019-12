Bart Swings pakt in Japan eerste wereldbekermedaille van het seizoen

Bart Swings heeft op het WB snelschaatsen in het Japanse Nagano zijn eerste wereldbekermedaille van het seizoen gepakt. In de massastart was hij goed voor een bronzen medaille.

De zege was weggelegd voor de Canadees Jordan Belchos. Hij rondde een aanval op enkele ronden van het einde succesvol af. De Amerikaan Joey Mantia, die in het wereldbekerklassement de afwezige Nederlander Jorrit Bergsma tot op negen punten nadert, bleef Swings in de sprint net voor. Twee Zuid-Koreanen gingen in de laatste bocht onderuit.

Swings, vorig jaar goed voor olympisch zilver op de massastart, had in de zestien ronden lange marathon verschillende keren vluchters als de Nieuw-Zeelander Peter Michael en de Pool Arthur Janicki achterhaald. In de wereldbekerstand is Swings derde.

Tim Sibiet haalde de finale niet. Hij werd in de halve eindstrijd dertiende. Een plek bij de beste acht was nodig om tot de finale door te dringen.

Bij de vrouwen eindigde Anke Vos in de rechtstreekse finale als negentiende. De Canadese Ivanie Blondin won.

Stien Vanhoutte eindigde op de 500 meter in de B-groep als achttiende in 39.74. Winnares Miho Takagi uit Japan klokte 37.84, voor haar landgenote Konami Soga (38.39) en de Poolse Kaja Ziomek (38.65).

Bij de mannen werd Mathias Vosté twaalfde (van dertig) in 35.66. Hier zegevierde opnieuw een Japanner, Yamato Matsui: 34.74. Tweede en derde werden Tsubasa Hasegawa van Japan (34.98) en de Noorse olympisch kampioen Havard Hjolmeford Lorentzen (35.14).

Doordat de Japanse ijsmeesters de vriesmachines hoge toeren lieten draaien, was het ijs keihard en was de grip van de schaatsers in de M-Wave niet optimaal. De ijstemperatuur was -9 graden, terwijl in het algemeen -5 of -6 als ideaal wordt aangenomen. Vanhoutte en Vosté bleven dertien honderdsten respectievelijk vier tienden boven hun nationale records.