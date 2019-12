Zo stemden de Britten

De resultaten tonen een aardverschuiving: Johnson ziet zijn meerderheid fors groeien, terwijl Labour terugvalt tot het laagste niveau in 40 jaar. De Libdems worden in de strijd tussen Labour en Conservatives volledig weggedrukt. De uit ongenoegen vertrokken voormalige conservatieve parlementsleden komen er als onafhankelijke kandidaten ook niet meer aan te pas.

Verschillen tussen de regio's

Toch zijn er duidelijke verschillen tussen de regio's: Labour blijft in de stedelijke gebieden best overeind, in Schotland duwt SNP alle andere partijen in de vernieling. Maar de rest van het land kleurt blauw, waardoor de conservatieven met gemakt meer dan de helft van de zetels binnenhalen.