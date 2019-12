Premier Boris Johnson sprak zijn aanhangers vrijdagochtend triomfantelijk toe. ‘Dankzij dit nieuwe begin maken we meteen een einde aan al die waardeloze dreigementen over een tweede Brexit-referendum.’

‘Dit is een nieuwe dageraad, een nieuw begin’, stak Johnson van wal. ‘Ik feliciteer om te beginnen vooral alle partijgenoten die deze overwinning, de grootste overwinning van de Conservatieven sinds de jaren tachtig, mee mogelijk hebben gemaakt.’

Johnson: ‘Dankzij dit resultaat kunnen we om te beginnen eindelijk de Brexit waarmaken. Want dat is nu ontegensprekelijk de wil van het Britse volk. Hiermee maken we meteen een einde aan al die waardeloze dreigementen over een tweede Brexit-referendum.’

De Britse premier had ook een boodschap voor alle kiezers die voor het eerst voor de Conservatieven stemden. ‘Jullie zien jezelf misschien niet als een rasechte Conservatief. Wie weet twijfelden jullie tot in het stemhokje, brachten jullie wel je stem uit met trillende handen. Misschien denken jullie er nu al aan om volgende keer weer voor Labour te kiezen. Wel, ik voel me vereerd door jullie vertrouwen, en zal dat vertrouwen nooit vanzelfsprekend vinden.’

Einde discussie

Johnson: ‘De Britse politiek heeft de afgelopen jaren niets dan tijd verloren met discussies over de Brexit. Er waren zelfs discussies over de discussie. Ik maak nu een einde aan die nonsens. De Brexit komt er. En daarmee krijgen we ook weer controle over onze grenzen, onze centen, onze gezondheidszorg en over de migratie. In de plaats daarvan komt er een migratiepolitiek gebaseerd op het Australische model, met een puntensysteem.’

De leider van de Conservatieven herhaalde daarnaast zijn belofte om het Verenigd Koninkrijk tegen 2050 klimaatneutraal te maken. ‘We gaan het uitvoeren, want het is jullie keuze. Er rest ons een grote verantwoordelijkheid. We hebben het vertrouwen gekregen van heel wat mensen die altijd al voor andere partijen hadden gestemd. Zij willen verandering. Die mensen mogen we niet teleurstellen. We moeten als één partij spreken, de verwachtingen waarmaken en het land verenigen.’

Johnson eindigde met een verwijzing naar het vroege uur. ‘Let’s get Brexit done, maar eerst en vooral, let’s get breakfast done, laten we ontbijten’, besloot hij.