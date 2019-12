IS-zussen tekenen verzet aan tegen veroordeling bij verstek: ‘Ze willen hun versie geven’

De twee uit Syrië teruggekeerde zussen Benmezian tekenen verzet aan tegen hun veroordeling bij verstek.

Fatima (24) en Rahma (31) Benmezian hadden nog tot maandag om eventueel verzet aan te tekenen, maar de verzetsakte zal vrijdag nog aan het federaal parket worden bezorgd. Dat hebben hun advocaten Abderrahim Lahlali en Mohamed Ozdemir aan persagentschap Belga verklaard.

Turkije zette de zussen uit Borgerhout eind november op het vliegtuig richting België. Zij zijn de eerste Belgen die uit IS-gebied zijn teruggekeerd sinds de Turkse inval in Noord-Syrië. Tijdens hun afwezigheid zijn ze in twee afzonderlijke dossiers bij verstek veroordeeld voor deelname aan activiteiten van een terreurgroep. Na hun aankomst ze zijn meteen naar de gevangenis gebracht.

‘Zij hebben zonder de mogelijkheid op tegenspraak de maximumstraf gekregen’, zeggen Lahlali en Ozdemir. ‘Hun verhaal is alleen door derden verteld, ze willen nu de mogelijkheid om zelf hun verhaal te doen over onder meer hun vertrek uit en terugkeer naar België. Hoewel ze zich nog steeds in een traumatische toestand bevinden en terughoudend zijn voor een openbaar proces met alle media-aandacht die daarbij zal horen, willen ze toch hun versie van de feiten toelichten.’

Volgens Lahlali en Ozdemir betekent het verzet aantekenen nog niet dat er sprake zal zijn van straffeloosheid. Of ze onschuldig zullen pleiten, is ook nog niet bekend.

‘Het is aan de rechtbank om een oordeel te vellen nadat onze cliënten hun recht op tegenspraak hebben gehad’, stellen de advocaten. ‘We zouden trouwens in afwachting van het proces kunnen vragen om hen voorwaardelijk in vrijheid te stellen, maar gaan dat niet doen.’

Na de betekening van de verzetsakte zal in principe meteen een datum worden bepaald waarop de zaak wordt ingeleid.