Het is vrijdag meestal bewolkt met regen of buien, al wordt het later op de dag in het (zuid)westen droger met enkele opklaringen. In de Hoge Venen is de neerslag soms winters van karakter. Op de Ardense toppen wordt het tot 2 graden, vlak aan zee tot 8 graden. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond wordt het eerst overwegend droog met enkele opklaringen. In de loop van de nacht wordt het betrokken en volgt er regen. In Hoog-België wordt dat smeltende sneeuw. Minima van 7 graden vlak aan zee tot 1 graad in Hoog-België.

We krijgen zaterdag eerst wolken en regen, maar al snel worden dat opklaringen met kans op buien. Vooral in de zuidelijke landshelft kunnen de buien nog vrij talrijk zijn. In het noorden is er waarschijnlijk meer ruimte voor zon. We halen 2 of 3 graden in Hoog-België en 8 graden in het centrum en westen.

In het zuidoosten valt zondag mogelijk nog wat lichte regen, elders krijgen we afwisselend opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 5 en 9 graden.

Maandag verwachten we meestal bewolkt weer met perioden van regen vanuit het zuiden. De maxima liggen rond 9 graden in het centrum.