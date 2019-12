KVHV verdedigt Hoeyberghs ondanks schorsing

De koepel van de Gentse studentenclubs schorst het Katholiek Vlaams Hoog­studentenverbond (KVHV) voor twee maanden en eist dat het KVHV afstand neemt van de lezing van Jeff Hoeyberghs. Het KVHV weigert.

De Gentse studentenclubs vragen dat het KVHV afstand neemt van de seksistische uitspraken van Jeff Hoeyberghs en dat een video met de omstreden lezing van de website van de studentenclub wordt gehaald.

Straks beslist ook de top van de Gentse universiteit of het KVHV geschorst wordt. De sociale raad heeft een schorsing van vier maanden voorgesteld.

De UGent distantieerde zich eerder al uitdrukkelijk van de uitspraken van Hoeyberghs. ‘Ze gaan flagrant in tegen onze waarden en tegen het beleid en de acties waarmee onze universiteit aan die waarden uitdrukking geeft’, zei rector Rik Van de Walle.

Maar de geviseerde studentenclub is niet zinnens zich te distantieren van de lezing. De club verdedigt de plastische chirurg op Facebook.. 'Jeff is een succesvol plastisch chirurg en dit heeft hem financieel vermogend gemaakt. Die financiële vermogendheid zorgt ervoor dat Jeff zich kan uitspreken over de problematiek (#metoo, red) op een uiterst unieke wijze. Actoren in de bedrijfs-, juridische en academische wereld zullen eerder gehinderd worden door een zekere impliciet verwachte politieke correctheid.'

Volgens het KVHV zocht de Gentse universiteit al langer een manier om het het KVHV lastig te maken. 'Wat wel duidelijk is, is dat dit een ideale stok is waarmee het KVHV eindelijk van de universiteit verdreven kan worden. We zijn sinds het Dries Van Langenhove-debacle al langer een doorn in het oog van de rector, en die ziet deze heisa nu als een ideale manier om te doen wat hij al langer wou.' En dus is het niet alleen een schorsing: 'Het is een beredeneerde actie van iedereen die het KVHV al langer weg wil van de universiteit.'