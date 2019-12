Jeremy Corbyn stapt voorlopig niet op als partijleider

Jeremy Corbyn zal Labour niet meer leiden in een volgende verkiezingscampagne. Hij stapt voorlopig echter niet op als partijleider.

De mededeling kwam er nadat Corbyn zelf toegaf dat het voor hem een 'heel ontgoochelende nacht' was. Hij voegde eraan toe dat Labour zich moet bezinnen en dat hij de partij zal leiden naar een toekomstvisie. Hoe lang Corbyn nog aan het roer wil blijven, maakte hij niet duidelijk.

Eerder hadden een aantal prominente partijleden zich nochtans kritisch uitgelaten over de rol van Corbyn als hhofd van Labour . Bij de bekendmaking van de eerste resultaten werd al duidelijk dat verschillende Labour-kopstukken hun zitje in het Lagerhuis kwijt zijn.

De Labour-leider haalde in zijn kiesdistrict Islington de zetel voor Labour binnen. Hij verzekerde intussen al dat hij voor zijn district parlementslid blijft. De zetel was slechts een klein lichtpuntje in wat zich aftekent als een desastreuze stembusslag voor Labour.

'De problemen zullen terugkomen'

Als de exitpolls kloppen, krijgt Labour slechts 201 zitjes in het Lagerhuis bijeengesprokkeld. De Conservatieven van Boris Johnson zouden 357 zetels van de 650 zitjes in het Lagerhuis bemachtigd hebben.

Corbyn wijst de Brexit als grote schuldige aan voor de nederlaag van Labour. Die heeft ‘het debat zo gepolariseerd, het normale politieke debat overgenomen en bijgedragen aan het resultaat voor Labour’, klonk het. ‘Maar de problemen rond wonen, gezondheidszorg, onderwijs en milieu zullen niet weggaan omdat Boris Johnson de Brexit krijgt die hij wil’, sneerde de Labour-leider. ‘Die problemen zullen terugkomen en ze zijn de kern van waar mijn partij in gelooft.’